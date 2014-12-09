Валютный обзор на 09.12 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2356

Продавать при отбое от уровня 1,2356 с целью 1,2248. Стоп-лосс = 1,2410.

Причина торговой стратегии

Вчера член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны заявил о том, что руководство ЕЦБ обдумывает возможность выкупа "именно государственных облигаций" в рамках программы количественного смягчения. По его мнению, европейский регулятор не будет опускать ключевую процентную ставку, которая сейчас составляет 0,05%, до отрицательных уровней. Э. Новотны ожидает дальнейшего снижения инфляции в 1 кв. 2015 года на фоне ослабления европейской экономики.



AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса настроений в деловых кругах Австралии

Продавать при пробое уровня 0,8225 с целью 0,8071. Стоп-лосс = 0,8290.

Причина торговой стратегии

Индекс настроений в деловых кругах Австралии в ноябре снизился с 5 п. до 1 п. Данные отражают ухудшение ситуации в национальной экономике. Действительно, снижение цен на сырье приведет к снижению платёжного баланса Австралии в 4 кв. 2014 года. Некоторые участники рынка полагают, что для поддержки темпов роста ВВП австралийский Центробанк в скором времени понизит ключевую процентную ставку с 2,50% до 2,25%.



GBPUSD: рост перед публикацией объема промышленного производства в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5679 с целью 1,5762. Стоп-лосс = 1,5620.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован объем промышленного производства в Великобритании. Ожидаемый в октябре рост показателя на 0,3% (м/м), вероятно, окажет поддержку фунту. С технической точки зрения, при пробое уровня сопротивления 1,5679 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по фунту.

USDCAD: консолидация выше уровня 1,1474

Покупать при отбое от уровня 1,1474 с целью 1,1553. Стоп-лосс = 1,1410.

Причина торговой стратегии

Снижение цен на нефть марки WTI до 63 долларов за баррель в ближайшее время приведет к сокращению добычи черного золота в Северной Америке. Однако, темпы роста канадской экономики, являющейся крупным поставщиком нефти в США, в 4 кв. 2014 года, вероятно, снизятся.



USDCHF: под давлением после публикации данных по внешней торговле в двух крупнейших экономиках еврозоны

Продавать при пробое уровня 0,9730 с целью 0,9648. Стоп-лосс = 0,9780.

Причина торговой стратегии

Октябрьский рост торговых балансов Германии и Франции позволил паре EURUSD протестировать уровень 1,2350. Это в свою очередь привело к снижению пары USDCHF до уровня 0,9734. В краткосрочной перспективе мы ожидаем ослабления доллара США на рынке FOREX.



Пара USDJPY приближается к поддержке 119,00

Покупать при отбое от уровня 119,00 с целью 120,00 . Стоп-лосс = 118,50.

Причина торговой стратегии

Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии в ноябре вырос на 36,6%(г/г), предыдущее значение 30,8%(г/г). Рост данного показателя сигнализирует о расширении промышленного производства в Японии. Полагаем, статистика окажет поддержку японской валюте.