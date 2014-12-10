Предстоящее заседание ЦБ РФ придает сил рублю

Вчера спрос банковского сектора РФ на рублевую ликвидность превысил объем предложения со стороны Банка России и Министерства финансов примерно на 360 млрд. руб. Вероятно, банки решили запастись рублями перед крупными выплатами налогов в конце 2014 года.

Кажется парадоксальным, но с момента завершения программы количественного смягчения QE3 в США доходность к погашению по 10-ти летним государственным облигациям в этой стране снизились с 2,33% до 2,22%. При существующей в США инфляции 1,7% годовых американский Центробанк вряд ли пойдет на скорое повышение ставки по федеральным фондам. В то же время российский регулятор, опасающийся разрастания инфляции в РФ до 10% годовых, уже завтра, видимо, поднимет ставку до 10,00-10,50% годовых.

Полагаем, если доллар США сегодня все же протестирует отметку 54,85 рубля, то ЦБ РФ проведет на Московской бирже еще одну крупную интервенцию.