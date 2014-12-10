Валютный обзор на 10.12 от компании EXNESS

AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса потребительского доверия Австралии

Продавать при пробое уровня 0,8289 с целью 0,8225. Стоп-лосс = 0,8340.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия Австралии от Westpac в декабре снизился на 5,7% (м/м). Данные отражают замедление потребительской активности австралийских домохозяйств. После непродолжительной коррекции осси может вновь протестировать уровень поддержки 0,8225.



NZDUSD: консолидация после публикации инфляционной статистики по Китаю

Продавать при пробое уровня 0,7658 с целью 0,7606. Стоп-лосс = 0,7700.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительских цен Китая в ноябре снизился с 1,6 (г/г) до 1,4% (г/г), а индекс цен производителей – с -2,2% (г/г) до -2,7% (г/г). Данные отражают снижение инфляционного давления в крупнейшей азиатской экономике, что косвенно указывает на ее сжатие. Вероятно, в 2015 году китайский Центробанк снизит ключевую ставку по кредитам с 5,6% до 5,0%. Опубликованная статистика может оказать давление на товарно-сырьевые валюты.



USDJPY: под давлением на фоне сворачивания позиций carry trade

Продавать при пробое уровня 117,94 с целью 117,17. Стоп-лосс = 118,50.

Причина торговой стратегии

Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии в 4 кв. 2014 года снизился с 12,7 п. до 8,1 п., оказавшись хуже прогноза 13,1 п. Данные сигнализируют о вероятном замедлении инвестиционных расходов в Японии. Статистика спровоцирует закрытие позиций carry trade с использованием йены. GOLD: рост на фоне снижения доходности американских облигаций



GOLD: рост на фоне снижения доходности американских облигаций

Покупать при отбое от уровня 1220 с целью 1255. Стоп-лосс = 1200.

Причина торговой стратегии

Кажется парадоксальным, но с момента завершения программы количественного смягчения QE3 в США доходность к погашению по 10-ти летним государственным облигациям в этой стране снизились с 2,33% до 2,22%, что спровоцировало рост цен на золото. Относительно низкое инфляционное давление в США пока не позволяет ФРС США повысить ключевую процентную ставку с 0,25% до 0,50%.



GBPUSD: рост перед публикацией данных по внешней торговле Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5717 с целью 1,5827. Стоп-лосс = 1,5650.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован торговый баланс Великобритании. Ожидаемый в октябре рост чистого экспорта с -9,8 млрд. до -9,5 млрд., вероятно, окажет поддержку фунту. В краткосрочной перспективе фунт может закрепиться выше локального уровня сопротивления 1,5717.



EURUSD: консолидация после публикации объема промышленного производства во Франции

Покупать при пробое уровня 1,2448 с целью 1,2530. Стоп-лосс = 1,2390.

Причина торговой стратегии

Объем промышленного производства во Франции в октябре снизился на 0,8% (м/м), что оказалось хуже прогноза +0,2% (м/м). Вероятно, данные окажут некоторое давление на евро. Тем не менее, учитывая слабые позиции доллара США на рынке FOREX, в течение дня евро может протестировать уровень 1,2448.