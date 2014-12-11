В 2015 году российскую экономику ожидает мягкая просадка

Сегодня мы ожидаем роста ключевой процентной ставки в РФ до 10,5%. Отметим, что по итогам ноября инфляция в РФ выросла до 9,1%. До конца года ожидается ее ускорение до 9,7%. В условиях, когда российская экономика находится на границе производственных возможностей, а инфляция возрастает, ЦБ РФ следует ужесточать денежно-кредитную политику.

Примечательно, что в ноябре темпы роста денежной массы M2 в РФ снизились с 7% до 6%. Вероятно, Банк России, как и его младшие коллеги, стали реже предоставлять кредиты российской экономике, так как последние шли на внутренний валютный рынок. Все это создает условия к легкой просадке российской экономики в 2015 году. Однако, РФ, сумевшая в этом году диверсифицировать поставки энергоресурсов в Китай и Турцию, вероятно, выкарабкается из этого кризиса с минимальными потерями. Полагаем, в 2015 году доллар США вернется в диапазон 40-45 рублей.