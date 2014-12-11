Валютный обзор на 11.12 от компании EXNESS

AUDUSD: рост после публикации данных по рынку труда в Австралии

Покупать при пробое уровня 0,8370 с целью 0,8440. Стоп-лосс = 0,8320.

Причина торговой стратегии

В ноябре уровень безработицы в Австралии вырос с 6,2% до 6,3%. Между тем, в отчетном периоде вырос и уровень занятости на 42,7 тыс. человек, оказавшись существенно выше прогноза 15,2 тыс. человек. Данные оказали поддержку осси. Полагаем, прорыв уровня сопротивления 0,8370 приведет к дальнейшей ликвидации коротких позиций по осси.



NZDUSD: рост на фоне сохранения ключевой процентной ставки в Новой Зеландии на уровне 3,5%

Покупать при пробое уровня 0,7870 с целью 0,7970. Стоп-лосс = 0,7800.

Причина торговой стратегии

Резервный банк Новой Зеландии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,5%, как и ожидалось. Поддержку киви оказало высказывание Уилера о том, что дальнейшее плавное повышение ставок произойдет на более поздних этапах. Ожидается, что инфляция в Новой Зеландии, которая сейчас составляет 1%, достигнет 2% в 3-м кв. 2016 г.



EURUSD: консолидация перед проведением аукциона LTRO

Покупать при пробое уровня 1,2495 с целью 1,2600. Стоп-лосс = 1,2440.

Причина торговой стратегии

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию инфляционной статистики по Германии и Франции, а также на итоги аукциона LTRO, который проведет ЕЦБ. Поддержку евро окажет высокий спрос на кредиты со стороны европейского банковского сектора. Ожидается, что банки возьмут у ЕЦБ около 150 млрд. евро.

USDJPY: рост на фоне снижения третичного индекса деловой активности в сфере услуг Японии

Покупать при отбое от уровня 117,17 с целью 119,16. Стоп-лосс = 116,50.

Причина торговой стратегии

Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии в октябре снизился на 0,2%(м/м) при прогнозе -0,1%(м/м). Сокращение сделок в сфере услуг, вероятно, окажет давление на темпы роста ВВП Японии в 4 кв. 2014 года.



USDCAD: консолидация в диапазоне 1,1397-1,1499

Продавать при пробое уровня 1,1397 с целью 1,1312. Стоп-лосс = 1,1450.

Причина торговой стратегии

Падение цен на нефть марки WTI до 61 доллара за баррель привело к снижению спроса на луни. Между тем, падение доходности 10-ти летних американских облигаций до 2,16% спровоцировало фиксацию длинных позиций по доллару США. При пробое парой USDCAD уровня поддержки 1,1397 стоит рассмотреть открытие коротких позиций.



GOLD: консолидация перед публикацией статистики по розничным продажам в США

Покупать при отбое от уровня 1212 с целью 1238. Стоп-лосс = 1190.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будет опубликован объем розничных продаж в США. Ожидаемый в ноябре рост показателя на 0,4% (м/м), вероятно, окажет некоторую поддержку доллару США. Полагаем, вблизи уровня 1212 долл. спрос на золото вновь возрастет.