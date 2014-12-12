В краткосрочной перспективе давление на рубль сохранится

Угроза разрастания потребительской инфляции в РФ до двухзначных значений в 1 кв. 2015 года заставила ЦБ РФ предпринять превентивные меры и поднять ставку до 10,5% годовых. Вероятно, 30 января 2015 года, российский регулятор поднимет ее уже до 11% годовых.

Безусловно, повышение стоимости рублевой ликвидности в РФ сделает игру против рубля менее выгодной. Полагаем, пока цены на нефть не стабилизируются, ЦБ РФ продолжит проводить интервенции на внутреннем валютном рынке. Однако российскому регулятору стоило бы увеличить свое присутствие на нем. Отметим, что интервенция, проведенная 10 декабря, в 206 млн. долл. лишь приостановила распродажи российской валюты. На следующей неделе, после экспирации декабрьских фьючерсных контрактов, можно ожидать роста цен на черное золото и укрепления рубля. Поддержку последнему окажет также наступление налогового периода в РФ.