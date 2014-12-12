Валютный обзор на 12.12 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением после публикации американской макроэкономической статистики

Продавать при пробое уровня 1,2367 с целью 1,2248. Стоп-лосс = 1,2420.

Причина торговой стратегии

Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,7% (м/м) при прогнозе 0,4%(м/м). Число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю снизилось с 297 тыс. до 294 тыс. Статистика демонстрирует рост потребительской активности американских домохозяйств, а также улучшение ситуации на рынке труда в США, что способствует укреплению доллара.



USDCAD: рост на фоне снижения цен на нефть

Покупать при пробое уровня 1,1548 с целью 1,1600. Стоп-лосс = 1,1500.

Причина торговой стратегии

Рост запасов нефти и нефтепродуктов в США спровоцировал на этой неделе падение цен на нефть марки WTI до 59 долларов за баррель. После экспирации декабрьских фьючерсных контрактов можно ожидать роста цен на черное золото и укрепления луни.



GOLD: консолидация перед публикацией индекса цен производителей в США

Покупать при отбое от уровня 1212 с целью 1238. Стоп-лосс = 1190.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будет опубликован индекс цен производителей в США. Ожидаемое в ноябре снижение показателя на 0,1% (м/м), вероятно, окажет давление на доллар США. Отметим, что существенное падение цен на нефть снижает инфляционные ожидания в США и увеличивает неопределенность в отношении сроков повышения ставки по федеральным фондам.

AUDUSD: консолидация после публикации объема промышленного производства в Китае

Покупать при отбое от уровня 0,8225 с целью 0,8370. Стоп-лосс = 0,8170.

Причина торговой стратегии

Объём промышленного производства в Китае в ноябре снизился с 7,7% (г/г) до 7,2% (г/г). Данные отражают спад реального сектора крупнейшей азиатской экономики. Полагаем, статистика окажет давление на товарно-сырьевые валюты, в том числе и осси.



NZDUSD: консолидация после публикации индекса деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии

Покупать при отбое от уровня 0,7738 с целью 0,7869. Стоп-лосс = 0,7680.

Причина торговой стратегии

Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии в ноябре снизился с 58,9 п. до 55,2 п. Данные сигнализируют о вероятном снижении объема промышленного производства в стране. Статистика негативна для киви. Вероятно, вблизи уровня 0,7738 спрос на киви возрастет.



USDJPY: консолидация в диапазоне 118,49-119,55

Покупать при пробое уровня 119,55 с целью 121,83. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

Ноябрьская статистика по розничным продажам в США вчера оказала поддержку мировой резервной валюте на рынке FOREX. Однако сегодня пара USDJPY скорректировалась к уровню 118,49 после публикации несколько лучшей статистики по объему промышленного производства в Японии. При пробое уровня сопротивления 119,55 стоит рассмотреть открытие очередных длинных позиций по доллару США.