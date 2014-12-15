На этой неделе доллар может снизиться до 117,2 йен

Ключевым событием этой недели станет заседание ФРС США. В среду американский регулятор огласит экономические прогнозы по инфляции и темпам роста ВВП США на ближайшие 2 года. Ноябрьское снижение с 1,7% (г/г) до 1,1% (г/г) индекса цен производителей в США просигнализировало об ослаблении инфляционного давления в крупнейшей экономике мира. Злую шутку с ВВП США в 1 кв. 2015 года, как это было и в 1 кв. 2014 года, может сыграть холодная зима в США. Вероятно, американский Центробанк не станет рисковать и пойдет на повышение ключевой ставки не в начале, а в конце 2-го квартала 2015 года.

В понедельник, 15 декабря, будут оглашены предварительные итоги парламентских выборов в Японии. Ожидается, что Либерально-демократическая партия, возглавляемая действующим премьер-министром Синдзо Абэ, получит уверенное большинство. В этом случае реализация ультрамягкой денежно-кредитной политики в Японии, вероятно, продолжится. При снижении пары USDJPY к уровню поддержки 117,20 стоит рассмотреть открытие среднесрочных длинных позиций по доллару США.

В первой половине этой недели участники рынка узнают последние данные по инфляции и безработице в Великобритании. Ожидаемое снижение обоих показателей вновь создаст головную боль Банку Англии. По прогнозам агентства S&P в 2015 году темпы роста ВВП Великобритании составят более 3% в год. Вероятно, британский регулятор повысит ставку в следующем году, но ранее 3 кв. 2015 года. В течение недели фунт может протестировать уровень 1,5800.