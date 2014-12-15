В краткосрочной перспективе доллар может снизиться до 58 рублей

Сегодняшний отскок цен на нефть с 61,4 долл. до 63,2 долл. позволяет надеяться на стабилизацию курса рубля на внутреннем валютном рынке. Кроме того, наступление налогового периода в РФ, вероятно, приведет к росту ставки межбанковского кредитования mosprime overnight до 12% годовых, что также поспособствует укреплению курса рубля. Отметим, что ЦБ РФ в период с 15 декабря по 21 декабря сохранит лимит на предоставление рублевой ликвидности по операциям «валютный своп».

Сегодня стоит обратить внимание на итоги годового аукциона РЕПО в иностранной валюте. Учитывая, что в качестве залога заемщики смогут предоставлять еврооблигации, спрос на доллары США на этой аукционе может оказаться довольно большим. В течение дня мы ожидаем коррекции доллара до 58 рублей.