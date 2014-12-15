Валютный обзор на 15.12 от компании EXNESS

USDJPY: консолидация после публикации отчета Tankan

Покупать при пробое уровня 119,55 с целью 121,83. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan в 4 кв. 2014 года снизился с 13 п. до 12 п. В то же время индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan в 4 кв. 2014 года вырос с 13 п. до 16 п. Статистика носит смешанный характер. По прогнозам крупных производителей Японии, курс доллара в текущем финансовом году составит 103,36 йен. Тем не менее, ожидания роста спрэда между ключевыми ставками в США и Японии играет на руку доллару США.



В декабре осси может протестировать уровень 0,8370

Покупать при пробое уровня 0,8256 с целью 0,8370. Стоп-лосс = 0,8200.

Причина торговой стратегии

Объем нового кредитования в Китае в ноябре вырос с 548 млрд. до 853 млрд. юаней. Расширение монетарного стимулирования поспособствует ускорению темпов роста китайской экономики в краткосрочной перспективе. Данные позитивны для товарно-сырьевых валют.



GOLD: консолидация выше уровня поддержки 1212

Покупать при отбое от уровня 1212 с целью 1238. Стоп-лосс = 1190.

Причина торговой стратегии

Ноябрьское снижение с 1,7% (г/г) до 1,1% (г/г) индекса цен производителей в США просигнализировало об ослаблении инфляционного давления в крупнейшей экономике мира. В результате доходность к погашению по 10-ти летним американским гособлигациям снизилась до минимального в этом году значения 2,1%. Данные негативны для доллара США.

EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2495

Покупать при пробое уровня 1,2495 с целью 1,2600. Стоп-лосс = 1,2445.

Причина торговой стратегии

В минувшие выходные канцлер Германии заявила о том, что ЕС надеется на хорошие отношения с РФ. Вероятно, в ближайшие месяцы западные страны, как и РФ, пересмотрят санкции, введенные по отношению друг к другу. Новость позитивна для евро.



USDCAD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в США

Покупать при пробое уровня 1,1600 с целью 1,1665. Стоп-лосс = 1,1550.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 14.15 GMT будет опубликован объем промышленного производства в США. Ожидаемый в ноябре рост показателя на 0,8% (м/м), вероятно, окажет поддержку доллару США. При пробое уровня сопротивления 1,1600 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре USDCAD.



GBPUSD: консолидация перед публикацией объема производственных заказов в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5755 с целью 1,5827. Стоп-лосс = 1,5700.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 11.00 GMT будет опубликован объем производственных заказов в Великобритании. Ожидаемый в декабре рост заказов просигнализирует об ускорении темпов роста промышленного производства в стране.