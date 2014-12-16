ЦБ РФ стабилизирует ситуацию на валютном рынке

Решение ЦБ РФ повысить ставку с 10,5% до 17,0% мы считаем правильным. В ситуации, когда ЦБ РФ не проводит масштабные интервенции, а сохраняет резервы для валютного кредитования банковского сектора РФ по операциям РЕПО, только рост ставки или повышение нормы обязательного резервирования способно укрепить рубль. Безусловно, в среднесрочной перспективе высокие ставки кредитования приведут к череде банкротств в реальном секторе российской экономики.

С другой стороны, мы не исключаем приостановки деятельности множества небольших коммерческих банков в РФ. В 1 кв. 2015 года ЦБ РФ будет ограничивать максимальные ставки по кредитам величиной, на 30% превышающей среднюю ставку по рынку. Выжить в таких условиях смогут только крупные банки.

Полагаем, ожидаемая стабилизация ситуации на валютном рынке, приведет к снижению ключевой процентной ставки в РФ уже в январе 2015 года.

В краткосрочной перспективе, мы ожидаем стабилизации доллара вблизи уровня 60 рублей.