В краткосрочной перспективе доллар может снизиться до 62,7 рублей

Вчера господин Улюкаев намекнул о том, что Правительство РФ не рассматривает меры контроля над капиталом в РФ. Он полагает, что ослабление рубля происходит на ожиданиях и курс не отражает фундаментальной картины. Фактически об этом ранее говорил и ЦБ РФ. Поддержка существующей денежно-кредитной политики, проводимой Банком России, со стороны Правительства РФ повысит доверие к российскому регулятору на рынке. А это самое главное.

В условиях падения цен на нефть Банку России по возможности следует экономить резервы и направлять их на стабилизацию платежного баланса и валютное кредитование банковского сектора РФ по операциям РЕПО. Благодаря крупным резервам ЦБ РФ сможет предоставить 130 млрд. долларов банковскому сектору РФ, необходимых ему в 2015 году для погашения внешних долгов.

Повышение рублевой ставки до 17% годовых в ближайшие недели приведет к существенному очищению валютного рынка РФ от спекулянтов, совершавших сделки с использованием рублевого кредитования. На данный момент ЦБ РФ сделал уже многое для стабилизации ситуации на валютном рынке. Если на этой неделе еще и В.Путин поддержит решение ЦБ РФ, возможно, мы увидим глобальный разворот на российском валютном рынке. При стоимости нефти в 59 долларов американская валюта должна была бы стоит сейчас не более 62,7 рублей. Вероятно, в 2015 году доллар снизиться до 45 рублей.