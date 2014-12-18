Валютный обзор на 18.12 от компании EXNESS

GOLD: консолидация после заседания ФРС США

Покупать при пробое уровня 1212 с целью 1238. Стоп-лосс = 1187.

Причина торговой стратегии

Вчера ФРС США сохранила ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0-0,25% годовых. ФРС США понизила прогноз по среднему уровню ставки по федеральным фондам с 1,375% до 1,125% на конец 2015 года. ФРС сохранила прогноз по росту ВВП США в 2015 году на уровне 2,6%-3,0%. ФРС прогнозирует более быстрое падение безработицы в 2015 и 2016 гг. В частности, в 2015 году уровень безработицы в США составит 5,2%-5,3%, а не 5,4%-5,6%. ФРС ожидает снижения инфляции в 2015 г. до 1,0%-1,6%. Из заявления ФРС США исчезла фраза о сохранении процентных ставок на минимальном уровне "в течение длительного периода времени". По словам Дж. Йеллен, процентные ставки могут быть повышены на любом заседании. По нашим оценкам, ФРС США повысит ключевую ставку в середине 2015 года. В целом риторика американского регулятора носит мягкий характер.

Евро приближается к минимумам 2014 года

Покупать при отбое от уровня 1,2248 с целью 1,2400. Стоп-лосс = 1,2200.

Причина торговой стратегии

Ноябрьское снижение инфляции в США до уровня 1,3% заставила ФРС США смягчить риторику и пересмотреть прогноз по среднему уровню ставки по федеральным фондам на 2015 год с 1,375% до 1,125%. Тем не менее, евро решил вновь скорректироваться к минимумам 2014 года. Вероятно, вблизи уровня 1,2248 спрос на евро вновь возрастет.

GBPUSD: консолидация перед публикацией объема розничных продаж в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5601 с целью 1,5700. Стоп-лосс = 1,5540.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован объем розничных продаж в Великобритании. Ожидаемый в ноябре рост показателя на 0,3% (м/м) просигнализирует об увеличении потребительских расходов британских домохозяйств и окажет поддержку фунту.

NZDUSD: рост после публикации ВВП Новой Зеландии за 3 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 0,7752 с целью 0,7839. Стоп-лосс = 0,7700.

Причина торговой стратегии

ВВП Новой Зеландии в 3 кв. 2014 года вырос на 1,0% (кв/кв) при прогнозе 0,7% (кв/кв). Данные отражают рост совокупного спроса в национальной экономике. Полагаем, статистка окажет поддержку киви. При пробое уровня сопротивления 0,7752 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по киви.

USDCAD: консолидация в диапазоне 1,1600-1,1667

Продавать при пробое уровня 1,1600 с целью 1,1500. Стоп-лосс = 1,1650.

Причина торговой стратегии

За прошлую неделю запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились на 0,8 млн. баррелей. На эту новость цены на нефть отреагировали бурным ростом, оказав поддержку товарно-сырьевым валютам. По паре USDCAD стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое уровня 1,1600.

USDJPY: консолидация перед публикацией числа заявок на получение пособия по безработице в США

Покупать при отбое от уровня 117,75 с целью 119,54. Стоп-лосс = 117,20.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будет опубликовано число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю. Ожидаемое увеличение показателя с 294 тыс. до 297 тыс., вероятно, окажет небольшое давление на доллар США. При тестировании парой USDJPY уровня поддержки 117,75 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по мировой резервной валюте.