USDJPY: рост на фоне сохранения Банком Японии ключевой процентной ставки в диапазоне 0-0,1%
Покупать при пробое уровня 119,54 с целью 121,85. Стоп-лосс = 119,00.
Причина торговой стратегии
Сегодня состоялось заседание по монетарной политике Банка Японии, на котором регулятор сохранил ключевую процентную ставку в стране в диапазоне 0-0,1% и темпы роста денежной базы на уровне 80 триллионов йен ежегодно. Банк Японии продолжит проведение мягкой денежно-кредитной политики в стране до тех пор, пока инфляция в Японии не закрепится вблизи уровня 2% годовых.
USDCHF: рост на фоне введения отрицательных процентных ставок в Швейцарии
Покупать при пробое уровня 0,9850 с целью 0,9976. Стоп-лосс = 0,9800.
Причина торговой стратегии
Вчера Центральный банк Швейцарии ввел ставку по депозитам до востребования в размере минус 0,25% годовых. Швейцарский национальный банк расширил целевой диапазон для 3-месячной ставки LIBOR до минус 0,75%-0,25% с 0-0,25% годовых. Национальный регулятор ожидает снижения спроса на швейцарские ценные бумаги и ослабления курса национальной валюты. Вероятно, данная мера позволит Центробанку удержать уровень 1,2000 в паре EURCHF и активизировать рост швейцарского экспорта.
EURUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,2248
Продавать при пробое уровня 1,2248 с целью 1,2067. Стоп-лосс = 1,2300.
Причина торговой стратегии
После введения отрицательных процентных ставок в Швейцарии доллар США заметно укрепился не только к франку, но и к евро. Полагаем, удешевление стоимости европейской валюты поспособствует росту спроса на европейские товары на международных рынках в среднесрочной перспективе.
USDCAD: консолидация перед публикацией макроэкономической статистики из Канады
Продавать при пробое уровня 1,1560 с целью 1,1500. Стоп-лосс = 1,1610.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 13.30 GMT будут опубликован индекс потребительских цен и объем розничных продаж в Канаде. Ожидаемое снижение данных показателей может оказать давление на луни. Между тем, стабилизация цен на нефть марки WTI в районе 55 долларов оказывает ощутимую поддержку товарно-сырьевым валютам.
EURJPY: рост после публикации индекса потребительского доверия в Германии от Gfk
Покупать при пробое уровня 146,80 с целью 148,20. Стоп-лосс = 146,00.
Причина торговой стратегии
Индекс потребительского доверия в Германии от Gfk, рассчитываемый на январь 2015 года, вырос с 8,7 п. до 9,0 п. Данные сигнализируют о росте потребительских расходов в крупнейшей европейской экономике. Полагаем, новость окажет поддержку евровым кросс-курсам.
GBPUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,5676
Покупать при пробое уровня 1,5676 с целью 1,5755. Стоп-лосс = 1,5610.
Причина торговой стратегии
Ноябрьский рост розничных продаж в Великобритании составил 6,5% при прогнозе 4,5% годовых. Данные, оказавшиеся заметно лучше прогноза, оказали существенную поддержку фунту. В краткосрочной перспективе фунт, вероятно, протестирует уровень 1,5755.
Комментарии 0