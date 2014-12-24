Валютный обзор на 24.12 от компании EXNESS

GOLD: консолидация в диапазоне 1170 - 1185 долл.

Продавать при пробое уровня 1170 с целью 1143. Стоп-лосс = 1190.

Причина торговой стратегии

ВВП США в 3 кв. 2014 года вырос на 5,0% (кв/кв) при прогнозе 4,3% (кв/кв). В отчетном периоде хорошую динамику продемонстрировали потребительские расходы, которые были пересмотрены с 2,2% (кв/кв) до 3,2% (кв/кв). Данные, оказавшиеся существенно лучше прогноза, оказали поддержку доллару США.



GBPUSD: под давлением после публикации ВВП Великобритании за 3 кв. 2014 года

Продавать при пробое уровня 1,5484 с целью 1,5429. Стоп-лосс = 1,5524.

Причина торговой стратегии

ВВП Великобритании в 3 кв. 2014 года был пересмотрен с 3,0% (г/г) до 2,6% (г/г). Рост государственных расходов был пересмотрен с 1,1% до 1,0%, потребительских расходов - с 0,8% до 0,9%, бизнес-инвестиций - с -0,7% (кв/кв) до -1,4% (кв/кв). Платёжный баланс Великобритании в 3 кв. 2014 года составил – 27,0 млрд. при прогнозе – 21,1 млрд. Таким образом, все компоненты ВВП кроме потребительских расходов в 3 кв. 2014 года были пересмотрены в сторону понижения. В краткосрочной перспективе существуют риски падения фунта до уровня 1,5429.



USDCAD: консолидация в диапазоне 1,1558-1,1668

Покупать при отбое от уровня 1,1558 с целью 1,1668. Стоп-лосс = 1,1500.

Причина торговой стратегии

ВВП Канады в октябре вырос на 0,3% (м/м) при прогнозе 0,1% (м/м). Данные, оказавшиеся лучше ожиданий, удержали пару USDCAD от пробоя верхней границы диапазона 1,1558-1,1668. Полагаем, для дальнейшего роста паре необходима коррекция к нижней границе указанного диапазона.

AUDUSD: консолидация выше уровня 0,8087

Продавать при пробое уровня 0,8087 с целью 0,8000. Стоп-лосс = 0,8137.

Причина торговой стратегии

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии в октябре снизился на 0,2% (м/м), предыдущее значение было пересмотрено с -0,3%(м/м) до -0,6%(м/м). Статистика сигнализирует о вероятном замедлении темпов роста национальной экономики в 4 кв. 2014 года.



EURUSD: консолидация перед публикацией числа первичных обращений за пособием по безработице в США

Продавать при отбое от уровня 1,2220 с целью 1,2100. Стоп-лосс = 1,2270.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будет опубликовано число первичных обращений за пособием по безработице в США. Ожидаемый за прошлую неделю рост показателя с 289 тыс. до 291 тыс. может оказать давление на доллар США. Возможную коррекцию пары EURUSD к уровню сопротивления 1,2220 стоит использовать для открытия коротких позиций.



USDJPY: консолидация в диапазоне 120,05-121,67

Покупать при отбое от уровня 120,05 с целью 121,67. Стоп-лосс = 119,50.

Причина торговой стратегии

Сегодня не ожидается выхода значимой макроэкономической статистики из Японии. Динамику пары USDJPY определят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Возможную коррекцию пары USDJPY к уровню поддержки 120,05 стоит использовать для открытия длинных позиций.