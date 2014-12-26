Валютный обзор на 26.12 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация в диапазоне 1,2163-1,2220

Продавать при пробое уровня 1,2203 с целями 1,2163 и 1,2100. Стоп-лосс = 1,2250.

Причина торговой стратегии

Число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю снизилось с 289 тыс. до 280 тыс. Статистика демонстрирует улучшение ситуации на рынке труда в США, способствуя будущему росту процентных ставок в этой стране.

В краткосрочной перспективе пара USDCHF может обновить максимум 2014 года

Покупать при пробое уровня 0,9887 с целью 1,0000. Стоп-лосс = 0,9830.

Причина торговой стратегии

Опубликованные в начале недели данные по темпам роста ВВП США за 3 кв. 2014 года оказали существенную поддержку мировой резервной валюте на рынке FOREX. По паре USDCHF следует рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня сопротивления 0,9887.

GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,5541

Продавать при пробое уровня 1,5541 с целью 1,5484. Стоп-лосс = 1,5590.

Причина торговой стратегии

Британский фунт, как и его европейский коллега, видимо, на следующей неделе продолжит терять позиции к доллару США. В отличие от британской экономики темпы роста экономики США в 2014 году, вероятно, окажутся самыми высокими в мире. По фунту стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое уровня поддержки 1,5541.

В краткосрочной перспективе пара USDCAD может обновить максимум 2014 года

Покупать при пробое уровня 1,1668 с целью 1,1728. Стоп-лосс = 1,1610.

Причина торговой стратегии

Из-за Рождественских праздников волатильность пары USDCAD остается очень низкой. Вероятно, участники рынка еще не успели отыграть новость, связанную с существенным ростом запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю. В краткосрочной перспективе нельзя исключать падения цен на черное золото и снижения луни.

USDJPY: консолидация после публикации объема промышленного производства в Японии

Покупать при отбое от уровня 120,05 с целями 120,84 и 121,67. Стоп-лосс = 119,50.

Причина торговой стратегии

Объем промышленного производства в Японии в ноябре сократился на 0,6% (м/м) при прогнозе +0,8% (м/м). Базовый индекс потребительских цен в Японии в ноябре снизился с 2,9%(г/г) до 2,7%(г/г). Сжатие реального сектора национальной экономики и снижение инфляционных ожиданий могут привести к расширению Банком Японии программы покупок активов, что окажет давление на йену.

EURJPY: консолидация под уровнем сопротивления 147,15

Покупать при пробое уровня 147,15 с целью 148,22. Стоп-лосс = 146,50.

Причина торговой стратегии

Вчера управляющий Банка Японии Курода заявил о том, что японская экономика находится в процессе перехода к равновесному росту. Однако существуют риски падения базовой инфляции в стране ниже 1% на какое-то время. Вероятно, в 2015 году японская валюта продолжит падение на международном валютном рынке из-за проведения мягкой денежно-кредитной политики со стороны Банка Японии.