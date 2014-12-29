Валютный обзор на 29.12 от компании EXNESS

Судьба евро зависит от выборов в Греции

Продавать при пробое уровня 1,2163 с целью 1,2100. Стоп-лосс = 1,2220.

Причина торговой стратегии

Парламенту Греции не удалось избрать президента страны со второй попытки. Ставрос Димас не набрал необходимые 200 голосов депутатов. Сегодня состоится третий и решающий тур голосования по выборам президента республики. Если Ставрос Димас не наберет 180 голосов депутатов, в Греции пройдут досрочные парламентские выборы. Греческая экономика, находящаяся в долговой яме, может не пережить прихода к власти партии СИРИЗА, выступающей за выход Греции из состава еврозоны.

USDCAD: консолидация в середине диапазона 1,1558-1,1668

Продавать при пробое уровня 1,1601 с целью 1,1558. Стоп-лосс = 1,1641.

Причина торговой стратегии

Канадская валюта пытается укрепиться против доллара США на фоне стабилизации цен на нефть WTI выше 55 долларов за баррель. Поддержку ценам на черное золото оказывают новости о последствиях нападения группы боевиков "Рассвет Ливии" на крупнейшие порты страны.

Пара USDJPY приближается к поддержке 120,05

Покупать при отбое от уровня 120,05 с целями 120,84 и 121,67. Стоп-лосс = 119,50.

Причина торговой стратегии

Публикация негативной макроэкономической статистики по Японии в конце прошлой недели спровоцировала сворачивание операций carry trade с использованием йены. На данный момент индекс Nikkei 225 снижается на 0,6%, а пара USDJPY приближается к уровню 120,05. На восходящем тренде покупки доллара США вблизи 120 йен смотрятся привлекательно.

USDCHF: рост на фоне снижения индикатора потребления в Швейцарии от UBS

Покупать при пробое уровня 0,9887 с целью 0,9972. Стоп-лосс = 0,9830.

Причина торговой стратегии

Индикатор потребления в Швейцарии от UBS в ноябре снизился с 1,32 п. до 1,29 п. Данные сигнализируют о сокращении потребительских расходов в стране. На фоне снижения инфляции швейцарские домохозяйства предпочитают откладывать покупки товаров на более позднее время, чтобы купить их в будущем по более низкой цене.

Киви приближается к уровню сопротивления 0,7794

Покупать при пробое уровня 0,7794 с целью 0,7870. Стоп-лосс = 0,7740.

Причина торговой стратегии

На фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики новозеландский доллар перехватывает инициативу у своего американского коллеги. Высокодоходный киви привлекает внимание участников рынка, торгующих стратегии carry trade. Учитывая снижение торговой активности на рынке FOREX на этой неделе, нельзя исключать роста пары NZDUSD до уровня сопротивления 0,7870.

Цены на золото по итогам 2014 года могут не измениться

Покупать при пробое уровня 1200 целью 1238. Стоп-лосс = 1180.

Причина торговой стратегии

Снижение доходности к погашению по 10-ти летним государственным облигациям США с 2,33% до 2,24% оказало давление на доллар США на рынке драгоценных металлов. Вероятно, по итогам 2014 года цены на золото закроются с нулевым изменением вблизи уровня 1200 долл.