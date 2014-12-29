В течение недели австралийский доллар может снизиться до уровня 0,8

На этой неделе из-за новогодних праздников публикация декабрьской статистики по рынку труда в США не состоится. Внимание участников рынка привлекут данные по индексам деловой активности в производственных секторах Китая, США, еврозоны, Великобритании.

Ожидаемое снижение официального индекса деловой активности в производственном секторе Китая с 50,3 п. до 50,0 п., вероятно, приведет к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в этой стране. В частности, Народный банк Китая уже в 1 кв. 2015 года может снизить нормативы обязательных резервов для коммерческих банков, что активизирует темпы кредитования национальной экономики. Австралийский доллар, остро реагирующий на китайскую статистику, в течение недели может протестировать уровень 0,8.

Помимо помощи своей экономике Народный банк Китая готов ее предоставить многим развивающимся странам, в том числе и РФ в размере 150 млрд. юаней, в рамках операций валютный своп. Эти меры обеспечат экспортные расчеты между сторонами в рублях и юанях в обход доллара США. Вероятно, в 2015 году темпы укрепления доллара США к валютам развивающихся стран несколько снизятся.