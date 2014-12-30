Валютный обзор на 30.12 от компании EXNESS

EURUSD: обвал на фоне политического кризиса в Греции

Продавать при пробое уровня 1,2122 с целью 1,2046. Стоп-лосс = 1,2180.

Причина торговой стратегии

Вчера парламент Греции так и не смог избрать президента страны. За бывшего еврокомиссара Ставроса Димаса проголосовало не 180 депутатов, а лишь 168. Теперь в Греции пройдут досрочные парламентские выборы. Как ожидается, датой проведения выборов станет 25 января 2015 года. Существует высокая вероятность того, что новое греческое правительство откажется проводить жесткие экономические реформы в стране и платить по кредитам МВФ, ЕЦБ и ЕС.

USDCHF: на пути к паритету

Покупать при пробое уровня 0,9920 с целью 0,9972. Стоп-лосс = 0,9870.

Причина торговой стратегии

Франк, имеющий жесткую привязку к евро, на фоне обвала последнего теряет свои позиции на международном валютном рынке. По нашим оценкам, при снижении пары EURUSD до уровня 1,2000 пара USDCHF закрепится выше уровня 1,0000.

В краткосрочной перспективе фунт может обновить годовой минимум

Продавать при пробое уровня 1,5485 с целью 1,5415. Стоп-лосс = 1,5545.

Причина торговой стратегии

Британский фунт, как и его европейские коллеги, попал под распродажи на фоне разрастающегося в Греции политического кризиса. В случае выхода Великобритании из состава ЕС, темпы роста экономики Туманного Альбиона, вероятно, ускорились бы. В краткосрочной перспективе мы не исключаем падения фунта до уровня 1,5415, а в среднесрочной – до уровня 1,5230.

USDJPY: под давлением на фоне укрепления йены

Продавать при пробое уровня 119,57 с целью 118,82. Стоп-лосс = 120,10.

Причина торговой стратегии

Правящие партии Японии решили снизить налог с компаний с 1 апреля 2015 года до 32,11% с нынешних 34,62%. Ожидается, что такая мера позволит стимулировать рост инвестиционных расходов в стране и преодолеть дефляцию в национальной экономике. В связи со снижением налоговой нагрузки на бизнес Банк Японии, вероятно, не станет расширять программу количественного смягчения в стране. Новости позитивны для йены.

Пара EURJPY приближается к декабрьским минимумам

Продавать при пробое уровня 144,94 с целью 143,98. Стоп-лосс = 145,50.

Причина торговой стратегии

Йеновые курсы, всегда отличавшиеся своей непредсказуемостью, под конец года преподнесли сюрприз. Участники рынка не ожидали ослабления фискальной нагрузки на японский бизнес после повышения налога с продаж в стране. Ожидалось, что с помощью монетарной, а не фискальной политики, удастся побороть дефляцию в Японии. Видимо, в 2015 году темпы роста денежной базы в Японии снизятся, что поспособствует укреплению йены на международном валютном рынке.

AUDUSD: рост на фоне снижения доллара США

Покупать при отбое от уровня 0,8154 с целью 0,8207. Стоп-лосс = 0,8100.

Причина торговой стратегии

Резкое ослабление доллара США в паре с йеной поспособствовало укреплению австралийского доллара на международном валютном рынке. Кроме того, поддержку осси оказывают ожидания, связанные со смягчением денежно-кредитной политики в Китае. Между тем, текущий рост антидолларовых активов может оказаться краткосрочным.