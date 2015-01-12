На этой неделе доллар может снизиться до 117,5 йен

Опубликованная в минувшую пятницу декабрьская статистика по рынку труда в США не оказала должной поддержки мировой резервной валюте. Несмотря на снижение уровня безработицы до 5,6% и рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 252 тыс. человек, инвесторы предпочли зафиксировать часть длинных позиций по доллару США из-за падения на 0,2% (м/м) средней почасовой заработной платы. Согласно протоколу декабрьского заседания ФРС американский регулятор начнет повышение процентных ставок, даже при сохранении потребительской инфляции ниже 2% уровня, но не ранее апреля 2015 года. Тем не менее, на этой неделе мировая резервная валюта, вероятно, нервно отреагирует на публикацию потребительской инфляции в США за декабрь месяц. Ожидаемое ее падение до 1,0% (г/г) может привести к снижению пары USDJPY до уровня 117,50.

Этой неделе давление на евро может оказать статистика по объему промышленного производства, инфляции и внешней торговле еврозоны. Между тем, учитывая явную перепроданность евро, в краткосрочной перспективе нельзя исключать коррекционного роста пары EURUSD до уровня 1,1900.

13 января стоит обратить вниманием на публикацию инфляционной статистики по Великобритании, 14 января – на данные по розничным продажам в США, 15 января – на декабрьскую статистику по рынку труда в Австралии. В течение недели фунт может повторно протестировать уровень 1,5050, а осси – закрепиться в диапазоне 0,8250-0,8350.