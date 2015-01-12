Валютный обзор на 12.01 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация в диапазоне 1,1753 – 1,1875

Продавать при пробое уровня 1,1753 с целью 1,1639. Стоп-лосс = 1,1820.

Причина торговой стратегии

В минувшую пятницу была опубликована обнадеживающая статистика по рынку труда в США. В декабре уровень безработицы снизился с 5,8% до 5,6%, а занятость вне сельскохозяйственного сектора США выросла на 252 тыс. человек. Между тем снижение на 0,2% (м/м) средней заработной платы в США отразило низкие инфляционные ожидания в стране, что привело к фиксации части длинных позиций по мировой резервной валюте. После снятия перепроданности евро, вероятно, снизится до уровня поддержки 1,1753.



USDCAD: консолидация после публикации статистики по рынку труда в Канаде

Покупать при пробое уровня 1,1886 с целью 1,2005. Стоп-лосс = 1,1800.

Причина торговой стратегии

Уровень занятости в Канаде в декабре снизился на 4,3 тыс. человек при прогнозе + 10,3 тыс. человек, уровень безработицы не изменился, составив 6,6%. Статистика негативна для луни. Вероятно, обвал цен на нефть спровоцирует сокращение инвестиций в нефтегазовый сектор страны, что приведет к снижению спроса на рабочую силу.



GBPUSD: рост на фоне снижения дефицита торгового баланса Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5194 с целью 1,5271. Стоп-лосс = 1,5140.

Причина торговой стратегии

Дефицит торгового баланса Великобритании в ноябре снизился с – 9,8 млрд. до – 8,8 млрд. Объем производства в обрабатывающей промышленности в этом же месяце вырос на 0,7% (м/м), оказавшись лучше прогноза +0,4% (м/м). Статистика оказала поддержку фунту. В краткосрочной перспективе коррекция пары GBPUSD может продолжиться.

AUDUSD: консолидация около уровня 0,8253

Покупать при пробое уровня 0,8253 с целью 0,8356. Стоп-лосс = 0,8200.

Причина торговой стратегии

Снижение инфляционных ожиданий в США на фоне падения цен на нефть уменьшило вероятность повышения ставки по федеральным фондам в 1 кв. 2015 года. В то же время декабрьское ускорение потребительской инфляции в Китае до 1,5%(г/г) оказало поддержку товарно-сырьевым валютам, в том числе и осси.



USDJPY: консолидация около уровня 118,04

Продавать при пробое уровня 118,04 с целью 117,50. Стоп-лосс = 118,50.

Причина торговой стратегии

Ожидаемое в ноябре снижение платежного баланса Японии может привести к фиксации длинных позиций по японской валюте. Тем не менее, слабость доллара США на международном валютном рынке, вероятно, позволит паре USDJPY выйти в диапазон 117,50-118,04.



GOLD: рост на фоне ослабления доллара США

Покупать при пробое уровня 1230 с целью 1255. Стоп-лосс = 1210.

Причина торговой стратегии

Падение доходности к погашению по 10-ти летним государственным облигациям США до 1,94% понизило привлекательность долгосрочных вложений в доллар США. В качестве альтернативы инвесторы рассматривают инвестиции в драгоценные металлы. С технической точки зрения после пробоя уровня сопротивления 1230 долл. цены на золото могут вырасти до 1255 долл.