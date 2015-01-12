В краткосрочной перспективе евро может снизиться до уровня 1,1750
12.01.2015 14:47
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Сегодня на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики из еврозоны пара EURUSD снижается. Участники рынка ожидают, что уже в 1 кв. 2015 года ЕЦБ запустит программу покупок государственных облигаций стран еврозоны, и в первую очередь стран PIGS. На столь радикальные меры европейский регулятор, видимо, пойдет из-за падения индекса потребительских цен в еврозоне на 0,2% (г/г) в декабре 2014 года. Пробой поддержки 1,1750 может привести к снижению евро до уровня 1,1630.
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