Валютный обзор на 13.01 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в Италии

Продавать при пробое уровня 1,1753 с целью 1,1639. Стоп-лосс = 1,1820.

Причина торговой стратегии

Сегодня давление на евро могут оказать ноябрьские данные по объему промышленного производства в Италии. Отметим, что объем промышленного производства в третьей экономике еврозоны в октябре снизился на 3% (г/г). В ноябре из-за эффекта низкой базы ожидается рост показателя на 0,1% (м/м). В краткосрочной перспективе, вероятно, состоится пробой парой EURUSD нижней границы диапазона 1,1753-1,1875.

USDCAD: рост на фоне снижения цен на нефть

Покупать при пробое уровня 1,1977 с целью 1,2051. Стоп-лосс = 1,1920.

Причина торговой стратегии

Падение цен на нефть марки WTI до 45 долларов за баррель оказывает давление на валюты стран экспортеров нефти, в том числе и луни. С технической точки зрения покупки пары USDCAD стоит рассматривать при пробое уровня сопротивления 1,1977.

GOLD: рост на фоне снижения доходности к погашению по американским государственным облигациям

Покупать при пробое уровня 1239 с целью 1255. Стоп-лосс = 1228.

Причина торговой стратегии

Снижение доходности к погашению по 10-ти летним государственным облигациям США до уровня 1,88% провоцирует рост цен на золото. После преодоления уровня сопротивления 1239 долл. цены на золото могут достичь уровня 1255 долл.

AUDUSD: рост после публикации данных по внешней торговле Китая

Покупать при пробое уровня 0,8196 с целью 0,8253. Стоп-лосс = 0,8150.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Китая в декабре снизился с 54,5 млрд. до 49,1 млрд. долларов. В годовом выражении объем импорта сократился лишь на 2,3% при прогнозе -7,4%, объем экспорта вырос на 9,9%, оказавшись лучше прогноза +6,8%. В целом статистика по внешней торговле Китая, являющегося крупнейшим торговым партнером Австралии, оказалась лучше ожиданий и оказала поддержку осси.

USDJPY: консолидация после публикации торгового баланса Японии

Продавать при пробое уровня 117,70 с целью 116,80. Стоп-лосс = 118,40.

Причина торговой стратегии

Дефицит торгового баланса Японии в ноябре сократился с 766,8 млрд. до 636,8 млрд. йен. Поддержку показателю, входящему в структуру ВВП страны, оказало снижение цен на нефть. Новости позитивны для курса йены.

GBPUSD: под давлением перед публикацией инфляционных показателей в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,5129 с целью 1,5054. Стоп-лосс = 1,5189.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будут опубликованы индексы цен производителей и потребителей в Великобритании за декабрь месяц. Ожидаемое снижение данных показателей будет способствовать сохранению мягкой денежно-кредитной политики в стране.