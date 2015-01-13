Цены на нефть, выборы в Греции и агентство S&P давят на рубль

Снижение цен на нефть BRENT до 46 долларов за баррель явилось важнейшим фактором ослабления рубля на внутреннем валютном рынке. Кроме того, как дамоклов меч, над рублем висит угроза понижения на этой неделе кредитного рейтинга РФ агентством S&P ниже уровня «BBB-». В этом случае, пакет ОФЗ РФ, принадлежащий нерезидентам, стоимостью около 900 млрд. руб., а также пакет государственных еврооблигаций, стоимостью около 46 млрд. долл. будет распродан. Мерой, способной приостановить вывод капитала из РФ, может стать очередное повышение ключевой процентной ставки Банком РФ, уже до 20% годовых. Реализация этого маловероятного события предполагает выход доллара в диапазон 70-75 рублей.

В январе рубль может также негативно отреагировать на итоги парламентских выборов в Греции. Приход к власти в этой стране оппозиционной партии СИРИЗА может привести к дальнейшему выходу Греции из состава еврозоны и колоссальному росту спроса на доллар США, выступающего в качестве защитного актива.