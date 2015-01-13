Инфляция подставила подножку фунту

Снижение индекса потребительских цен Великобритании с 1,0% до 0,5% годовых ставит крест на ужесточении денежно-кредитной политики в этой стране в ближайшие полгода. По оценкам Банка Англии, которые давались в 4 кв. 2014 года, возможный рост ключевой ставки до уровня 0,75% состоится не ранее 3 кв. 2015 года. Безусловно, падению инфляции в Великобритании поспособствовало снижение цен на нефть и другие сырьевые товары. В краткосрочной перспективе мы ожидаем снижения фунта к уровням 1,5050 и 1,4950.