Валютный обзор на 14.01 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в еврозоне

Продавать при пробое уровня 1,1753 с целью 1,1639. Стоп-лосс = 1,1820.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 10.00 GMT будет опубликован объем промышленного производства в еврозоне. Ожидаемое в ноябре падение показателя с +0,7% до – 0,8% годовых, вероятно, окажет давление на единую европейскую валюту. При пробое поддержки 1,1753 стоит рассмотреть открытие очередных коротких позиций по евро.

EURJPY: консолидация около уровня 137,62

Продавать при пробое уровня 137,62 с целью 135,21. Стоп-лосс = 138,50.

Причина торговой стратегии

Слабая макроэкономическая статистика по еврозоне и сворачивание операций carry trade с использованием йены ускорили падение пары EURJPY на международном валютном рынке. При пробое уровня поддержки 137,62 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по данной паре.

GOLD: консолидация перед публикацией статистики по розничным продажам в США

Покупать при пробое уровня 1239 с целью 1255. Стоп-лосс = 1228.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будет опубликован декабрьский объем розничных продаж в США. Ожидаемое в отчетном периоде снижение показателя на 0,1% (м/м), может оказать некоторое давление на мировую резервную валюту. С технической точки зрения очередные покупки золота следует рассматривать выше уровня сопротивления 1239 долл.

AUDUSD: под давлением на фоне снижения цен на медь

Покупать при отбое от уровня 0,8033 с целью 0,8120. Стоп-лосс = 0,7970.

Причина торговой стратегии

Падение цен на медь, которую экспортирует Австралия, до 6-ти летних минимумов спровоцировало сегодня обвал австралийского доллара на международном валютном рынке. Участники рынка опасаются более медленных темпов роста мировой экономики в 2015 году, чем ожидалось ранее.

USDJPY: под давлением на фоне снижения акций японских компаний

Продавать при пробое уровня 116,80 с целью 115,55. Стоп-лосс = 117,55.

Причина торговой стратегии

Японская валюта продолжает укрепляться к доллару США из-за падения акций японских компаний. Японский фондовый субиндекс по цветным металлам за прошедшие два дня опустился на 3,9% . В то же время снижение стоимости сырьевых товаров, которые импортирует Япония, позволит этой стране существенно сократить дефицит торгового баланса в ближайшие месяцы.

GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,5127 – 1,5189

Продавать при пробое уровня 1,5127 с целью 1,5056. Стоп-лосс = 1,5189.

Причина торговой стратегии

Декабрьское снижение индекса потребительских цен Великобритании с 1,0% до 0,5% годовых уменьшило вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в этой стране в ближайшие полгода. По оценкам Банка Англии, которые давались в 4 кв. 2014 года, возможный рост ключевой ставки до уровня 0,75% состоится не ранее 3 кв. 2015 года. Падению инфляции в Великобритании поспособствовало снижение цен на нефть и другие сырьевые товары. В краткосрочной перспективе фунт, вероятно, вновь протестирует поддержку 1,5056.