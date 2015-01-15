Высказывание Силуанова и отскок цен на нефть поддерживают рубль

Отскок цен на нефть марки BRENT до 49 долл. за баррель позволил сегодня российской валюте укрепиться к доллару до 64-65 рублей. Давление на мировую резервную валюту оказала декабрьская статистика по розничным продажам в США. Падение в декабре продаж на 0,9% (м/м) отражает слабость потребительского спроса в США. Вероятно, это связано со снижением в этом месяце средней почасовой заработной платы в США на 0,3% (м/м).

Вчерашнее высказывание господина Силуанова о том, что Минфин вместе с ЦБ в 1 кв. 2015 года может продать из резервных фондов валюту, эквивалентную 500 млрд. рублей, безусловно, является позитивным сигналом для рубля.

Сегодня дополнительное давление на доллар, вероятно, окажет публикация индекса цен производителей в США.