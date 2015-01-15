Валютный обзор на 15.01 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией торгового баланса еврозоны

Продавать при пробое уровня 1,1721 с целью 1,1639. Стоп-лосс = 1,1780.

Причина торговой стратегии

Вчерашняя публикация объема промышленного производства в еврозоне, который оказался лучше ожиданий, и слабые данные по розничным продажам в США позволили паре EURUSD отскочить от уровня поддержки 1,1721. Сегодня стоит обратить внимание на данные по внешней торговле еврозоны.

EURJPY: консолидация под уровнем сопротивления 138,94

Продавать при пробое уровня 136,98 с целью 135,21. Стоп-лосс = 138,00.

Причина торговой стратегии

Вероятность того, что ЕЦБ 22 января объявит о запуске программы европейского QE, остается высокой. После небольшой коррекции мы ожидаем снижения евровых кросс-курсов. По паре EURJPY стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое поддержки 136,98.

GOLD: консолидация перед публикацией статистики по индексу цен производителей в США

Покупать при пробое уровня 1243 с целью 1255. Стоп-лосс = 1233.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будут опубликована статистика по числу первичных заявок по безработице и индекс цен производителей в США. Ожидаемый рост первого показателя до 299 тыс. и сокращение второго на 0,3% (м/м), вероятно, окажут давление на мировую резервную валюту.

AUDUSD: рост на фоне падения уровня безработицы в Австралии

Покупать при пробое уровня 0,8253 с целью 0,8372. Стоп-лосс = 0,8200.

Причина торговой стратегии

Уровень безработицы в Австралии в декабре снизился с 6,2% до 6,1% при прогнозе 6,3%, а уровень занятости вырос на 37,4 тыс. при прогнозе +5,0 тыс. человек. Позитивная статистика по рынку труда уменьшила вероятность снижения ключевой процентной ставки в стране и оказала поддержку курсу осси.

USDJPY: рост на фоне снижения индекса цен производителей Японии

Покупать при пробое уровня 117,96 с целью 119,24. Стоп-лосс = 117,40.

Причина торговой стратегии

Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии в ноябре вырос на 1,3%(м/м) при прогнозе +4,8% (м/м). В годовом выражении показатель сократился на 14,6%. Индекс цен производителей Японии в декабре снизился с 2,6% (г/г) до 1,9% (г/г). Данные сигнализируют о снижении потребительского спроса и инфляционного давления в стране. И сегодня управляющий Банка Японии Курода подтвердил, что готов продолжить смягчение денежно-кредитной политики для достижения уровня инфляции 2% (г/г). Новости негативны для курса йены.

GBPUSD: рост на фоне снижения объема розничных продаж в США

Покупать при пробое уровня 1,5269 с целью 1,5337. Стоп-лосс = 1,5210.

Причина торговой стратегии

Снижение объема розничных продаж в США на 0,9% (м/м) в декабре 2014 года спровоцировало вчера падение мировой резервной валюты на рынке FOREX. Британский фунт, воспользовавшись слабостью доллара, протестировал уровень Фибоначчи 38,2% = 1,5269. С технической точки зрения пробой данного уровня позволит фунту приблизиться к отметке 50% по Фибоначчи = 1,5337.