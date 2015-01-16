В краткосрочной перспективе доллар может снизиться к 62,5 рублям

Вчерашний «сюрприз» Швейцарского национального банка вызвал бурю не только на международном валютном рынке, но и на товарно-сырьевых рынках. Временная слабость доллара США, упавшего в моменте на 30% к франку, спровоцировала рост цен на нефть марки BRENT до 51 доллара за баррель.

ШНБ не хочет тратить резервы на поддержку франка ввиду вероятного запуска ЕЦБ 22 января программы покупок государственных облигаций стран еврозоны. Запуск этой программы, вероятно, спровоцирует падение евро до уровня 1,1 доллара, однако ускорит темпы роста ВВП не только еврозоны, но и РФ, имеющей с ней тесные контакты.

Последние макроэкономические данные по США отразили замедление темпов роста потребительских расходов, заказов на товары длительного пользования, продаж новых домов в стране. Возможно американцы, чья зарплата снижается, предпочитают больше экономить, чем тратить. ФРС США в связи с этим, вероятно, пересмотрит сроки повышения ставки по федеральным фондам.

Российская валюта в условиях стабилизации цен на нефть и вероятного запуска программы QE в еврозоне в краткосрочной перспективе может укрепиться до 62,5 рублей за доллар США и до 72,6 рублей за евро.