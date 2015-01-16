Валютный обзор на 16.01 от компании EXNESS

EURUSD: обвал после отказа Швейцарского Центробанка от привязки франка к евро

Покупать при пробое уровня 1,1646 с целью 1,1750. Стоп-лосс = 1,1570.

Причина торговой стратегии

Интервенции, которые проводил Швейцарский Центробанк с осени 2011 года, покупая евро за франки, вчера завершились. В результате снижения спроса на евро пара EURUSD обвалилась к уровню 1,1569. Полагаем, это не предел. 22 января ЕЦБ, вероятно, запустит программу покупок государственных облигаций стран еврозоны на сумму примерно от 0,5 трлн. до 1 трлн. евро, что может вызвать обвал пары EURUSD до уровня 1,1000. В краткосрочной перспективе перепроданный евро, вероятно, скорректируется вверх.

Швейцарский Центробанк отказался от фиксации курса франка к евро

Покупать при пробое уровня 0,8800 с целью 0,9000. Стоп-лосс = 0,8700.

Причина торговой стратегии

Вчера Швейцарский национальный банк (ШНБ) отказался от защиты нижнего предела для пары EURCHF на уровне 1,2000 и снизил ставку по депозитам до минус 0,75% годовых. В моменте франк укрепился к доллару и евро на 30%, потом произошел откат котировок. Полагаем, ШНБ решил сэкономить свои золотовалютные резервы в свете вероятного запуска 22 января ЕЦБ программы QE. Между тем, отрицательная ставка по депозитам лишь в незначительной степени ограничит дальнейшее укрепление франка на международном валютном рынке. В краткосрочной перспективе пара USDCHF, вероятно, попробует закрепиться выше уровня поддержки 0,8700.

GOLD: консолидация под уровнем сопротивления 1267 долл.

Покупать при пробое уровня 1267 с целью 1296. Стоп-лосс = 1250.

Причина торговой стратегии

Отказ Швейцарского Центробанка от привязки евро к франку спровоцировал панику на международном валютном рынке. В результате инвесторы стали покупать защитные активы, в том числе и золото, для хеджирования своих рисков. При пробое уровня сопротивления 1267 долл. стоит рассмотреть открытие очередных длинных позиций по золоту.

AUDUSD: консолидация под уровнем сопротивления 0,8253

Покупать при пробое уровня 0,8253 с целью 0,8372. Стоп-лосс = 0,8200.

Причина торговой стратегии

Австралийский доллар отыгрывает некоторую слабость доллара США после обвала последнего к швейцарскому франку. Кроме того, поддержку курсу осси оказывает возобновление роста цен на сырьевые товары, такие как медь, золото и нефть. При пробое уровня сопротивления 0,8253 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по австралийскому доллару.

USDJPY: под давлением перед публикацией индекса потребительских цен в США

Продавать при пробое уровня 116,05 с целью 115,53. Стоп-лосс = 116,55.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в США за декабрь месяц. Ожидаемое снижение на 0,3% (м/м) показателя, вероятно, окажет давление на мировую резервную валюту. Кроме того, давление на пару USDJPY окажет сворачивание операций carry trade в Азии из-за вчерашнего «сюрприза» от Швейцарского Центробанка.

USDCAD: консолидация в диапазоне 1,1915-1,2015

Продавать при пробое уровня 1,1915 с целями 1,1865 и 1,1801. Стоп-лосс = 1,1965.

Причина торговой стратегии

ОПЕК ожидает увеличения суточного спроса на нефть в 1 кв. 2015 года на 30 тыс. баррелей до 91,33 миллиона баррелей в сутки. Новость позитивна для валют стран экспортеров черного золота. По паре USDCAD стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое нижней границы диапазона 1,1915-1,2015.