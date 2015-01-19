В среднесрочной перспективе евро может выйти в паритет с долларом США

Ключевым событием этой недели станет заседание ЕЦБ. На фоне снижения темпов экономического роста и инфляции в еврозоне 22 января европейский Центробанк, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку на уровне 0,05% и объявит о начале покупок государственных облигаций стран еврозоны. Видимо, объем программы покупок активов составит от 0,5 трлн. до 1,0 трлн. евро. Полагаем, европейский регулятор в первую очередь будет покупать греческие 10-ти летние государственные облигации, торгующиеся с доходностью 9,46%, а не аналогичные немецкие с доходностью 0,45% годовых. Смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне может спровоцировать обвал пары EUR/USD до уровня 1,0 в 2015 году.

Швейцарская валюта, с 15 января оформившая «развод» с евро, на этой неделе, если не подведет ЕЦБ, может ослабнуть до уровня 0,8700 франка за доллар США. Британскую валюту в среду могут поддержать данные по безработице и средней заработной плате в Великобритании. Тем не менее, вероятный рост доллара против евро, видимо, спровоцирует падение пары GBP/USD к уровню 1,5000 к концу недели.