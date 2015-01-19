Налоги и ЦБ РФ поддержат рубль на этой неделе

Наступление налогового периода в РФ на этой неделе может оказать некоторую поддержку рублю. Кроме того, активные операции Банка России, сужающего предоставление рублевой ликвидности и увеличивающего объем долларового кредитования банковского сектора РФ, рано или поздно позволят российской валюте вернуться к фундаментальной отметке, близкой к 50 рублям за доллар США. В частности, еще на прошлой неделе российский регулятор на аукционе рублевого РЕПО предоставил 2,45 трлн. руб. по ставке 17% годовых, что оказалось в среднем на 250 - 300 млрд. руб. меньше объема, предоставленного на аналогичных декабрьских аукционах. Сегодня ЦБ РФ проведет 2 аукциона валютного РЕПО на 28 дней и 364 дня, предоставив на них в совокупности 17 млрд. долларов США. Остальные факторы, которые ЦБ РФ контролировать не может – санкции и цены на нефть, будут давить на курс рубля в 1 кв. 2015 года. В течение этой недели доллар США продолжит консолидироваться в диапазоне 62,5-65,0 рублей.