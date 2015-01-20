В краткосрочной перспективе доллар может протестировать уровень 63,2 рубля

Пересмотр МВФ прогноза по росту ВВП мировой экономики в 2015 году с 3,8%(г/г) до 3,5%(г/г) вызвал снижение цен на нефть марки BRENT до 48,5 долл. за баррель и ударил по валютам стран экспортеров сырья. Безусловно, РФ не может радовать вероятное замедление в этом году экономического роста в Китае и еврозоне, которые остаются крупнейшими торговыми партнерами для нашей страны. С другой стороны ноябрьское снижение Центробанком Китая ключевой ставки до 5,6% уже в декабре привело к ускорению инфляции до 1,5% (г/г), росту розничных продаж до 11,9% (г/г) и промышленного производства до 7,9% (г/г). ЕЦБ, как и в свое время ФРС США, надеется на то, что расширение программы покупок активов в еврозоне развернет дефляционные ожидания и ускорит темпы роста ВВП в регионе. Банк России и Правительство РФ, проводят свою версию «количественного смягчения» в РФ: привязывают кредитные рейтинги банков к 1 марта 2014 года, вбрасывают в банковский сектор порядка 1 трлн. руб. и раздают деньги Стабилизационного фонда и ФНБ системообразующим компаниям, что в условиях кризиса является разумной тактикой.

Радует также игнорирование рублем очередной эскалации напряженности на юго-востоке Украины. В январе Минфин РФ может начать проведение интервенций на внутреннем валютном рынке, используя 500 млрд. руб., которые он возьмет из Стабилизационного фонда. Мы с оптимизмом смотрим на будущее российской экономики и рубля в частности. В краткосрочной перспективе доллар может вновь снизиться до уровня поддержки 63,2 руб.