Высокая ключевая ставка в РФ поддерживает рубль

Вчера объем ликвидности, которую предоставил Банк России на рублевом аукционе РЕПО, составил всего лишь 2,2 трлн.руб., что оказалось на 250 млрд. руб. меньше чем на прошлой неделе. Одновременно банки на аукционе валютного РЕПО взяли у ЦБ РФ более 2,5 млрд. долл. Такая валютно-рублевая игра ЦБ РФ с банками, безусловно, оказала поддержку российской валюте, несмотря на падение цен на нефть ниже 50 долл. за баррель.

Сегодня Банк России опроверг информацию о намерении снизить ключевую ставку ниже 17% в 1 кв. 2015 года. Действительно, угроза роста инфляции до 15% к концу 1 кв. 2015 года предполагает сохранение очень жесткой денежно-кредитной политики в РФ в этот период. Поддержку рублю в январе окажет ожидаемая продажа Минфином долларов США, в эквиваленте 500 млрд. руб., из Резервного фонда Банку России.

В краткосрочной перспективе мы ожидаем продолжения консолидации доллара в диапазоне 63,20 - 66,10 руб.