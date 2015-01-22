Решение ЕЦБ серьезно повлияет на динамику рубля

Вчера Минфин провел первый в этом году аукцион ОФЗ, который оказался не очень удачным. Минфин предложил ОФЗ на сумму 5 млрд. руб., однако ему удалось привлечь на 1,5 года лишь 1,11 млрд. руб. по средневзвешенной ставке 15,27% годовых. Такая ставка, оказавшаяся ниже 16% депозитной ставки ЦБ РФ, показалась банкам не очень привлекательной. Минфину следует предложить ставку в диапазоне 16-17% годовых, если он действительно хочет привлечь 150 млрд. руб. по ОФЗ в 1 кв. 2015 года.

Сегодня мы ожидаем резкого взлета волатильности на международном валютном рынке. Если ЕЦБ объявит о расширении программы покупок активов на 0,5-0,6 трлн. евро, сам евро отскочит в район уровня 1,1750 долл., цены на нефть поднимутся выше 50 долл. за баррель, а рубль выйдет в диапазон 60-63 руб. за доллар США. При более агрессивном смягчении (на 1 трлн. евро) в краткосрочной перспективе евро и цены на нефть могут упасть до 1,1385 долл. и до 45 долл. за баррель соответственно, а доллар повыситься до 67-70 руб.