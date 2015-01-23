ЕЦБ помог рублю

Запуск программы количественного смягчения в еврозоне с марта 2015 года по сентябрь 2016 года общим объемом 1,14 трлн. евро будет оказывать поддержку ценам на нефть, которые в свою очередь в значительной степени определят дальнейшую динамику рубля.

Вчерашний прогноз Вагита Алекперова о том, что средние цены на нефть в 2015 году могут составить 65-70 долл. за баррель дает надежду на то, что российский нефтегазовый комплекс, обеспечивающий 50% доходов российского бюджета, в этом году выживет.

По нашим оценкам, если цены на нефть сохранятся в районе 50 долл. за баррель, а ежегодный дефицит бюджета РФ в 2015-2017 годах составит 3 трлн. руб., денег Стабилизационного фонда и ФНБ хватит примерно на 3 года. В связи с этим мы позитивно смотрим на среднесрочные и долгосрочные перспективы российской валюты.

В этом году мы ожидаем возвращения российской валюты к уровню 50 руб. за доллар США. На следующей неделе на фоне продолжающегося налогового периода в РФ доллар может снизиться к 60 рублям.