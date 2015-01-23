Валютный обзор на 23.01 от компании EXNESS

Евро снижается после заявления М.Драги о запуске ЕЦБ программы QE

Продавать при пробое уровня 1,1313 с целью 1,1213. Стоп-лосс = 1,1363.

Причина торговой стратегии

Вчера ЕЦБ заявил о запуске с марта 2015 года по сентябрь 2016 года программы количественного смягчения в еврозоне общим объемом 1,14 трлн. евро, который в 2 раза превысил ожидания рынка. В результате существенного смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне евро рухнул.

GBPUSD: под давлением на фоне роста доллара США

Продавать при пробое уровня 1,4971 с целью 1,4850. Стоп-лосс = 1,5050.

Причина торговой стратегии

Решение ЕЦБ запустить полномасштабную программу покупок активов в еврозоне привело к резкому росту мировой резервной валюты на рынке FOREX. В краткосрочной перспективе следует рассмотреть продажи валют стран ЕС в момент их коррекционного роста или при пробое ими значимых уровней поддержек.



USDCAD: консолидация около уровня сопротивления 1,2395

Покупать при отбое от уровня 1,2249 с целью 1,2395. Стоп-лосс = 1,2200.

Причина торговой стратегии

Сообщения о кончине короля Саудовской Аравии Абдаллы привели к росту цен на черное золото. Нефть марки BRENT поднялась до 49,4 долл, а WTI – до 47 долл. за баррель. Повлечет ли смена руководителя крупнейшей нефтедобывающей экономики мира на объемы добычи нефти в этой стране? Пока неясно. В краткосрочной перспективе мы ожидаем небольшого укрепления валют стран экспортеров черного золота.



AUDUSD: под давлением, несмотря на рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC

Продавать при пробое уровня 0,7964 с целью 0,7910. Стоп-лосс = 0,8014.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в январе вырос с 49,6 п. до 49,8 п. Данные сигнализируют о восстановлении экономики Китая после ее небольшой просадки в прошлом году. Новости позитивны для курса осси. Между тем, рост доллара США в паре с евро провоцирует дальнейшее снижение пары AUD/USD.



USDJPY: консолидация после публикации индекса деловой активности в производственном секторе Японии

Покупать при пробое уровня 118,82 с целью 119,89. Стоп-лосс = 118,32.

Причина торговой стратегии

Запуск программы QE в еврозоне вызвал волну оптимизма на мировых фондовых площадках. Индекс Nikkei 225 сегодня подрос на 1%, а спрос на защитную йену оказался невысоким. Отметим, некоторую поддержку йене оказывает январский рост индекса деловой активности в производственном секторе Японии с 52,0 п. до 52,1 п.

GOLD: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в производственном секторе США

Покупать при отбое от уровня 1281 с целью 1303. Стоп-лосс = 1270.

Причина торговой стратегии

Ожидаемый в январе рост индекса деловой активности в производственном секторе США, а также декабрьское увеличение продаж домов на вторичном рынке недвижимости в этой стране, вероятно, окажут поддержку мировой резервной валюте. Позитивная макроэкономическая статистика по США будет приближать момент первого повышения ставки по федеральным фондам. МВФ ожидает ужесточения процентной политики в США в середине 2015 года.