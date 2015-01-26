На этой неделе новозеландский доллар может протестировать уровень 0,7320

На прошлой неделе заявление М.Драги о запуске ЕЦБ полномасштабной программы покупок активов в еврозоне спровоцировало рост доллара США на международном валютном рынке. Пара EUR/CHF без поддержки НБШ закрылась чуть выше уровня 0,9800. Полагаем, швейцарский регулятор решится на поддержку этой пары, когда евро выйдет в паритет с долларом США, что может случиться в 2016 году. Намек М.Драги на возможность покупок греческих бондов летом 2015 года уменьшает вероятность выхода Греции из состава еврозоны. Если Греция через выпуск государственных облигаций хочет привлечь дешевые деньги, которые позволят увеличить госрасходы, этой стране стоит оставаться в составе еврозоны. В конце недели, если подтвердится январское падение инфляции в еврозоне до уровня -0,5% годовых, евро может снизиться до уровня 1,1 долл. США.

На этой неделе дополнительную поддержку доллару США окажет решение и комментарии ФРС США в отношении ключевой процентной ставки, а также публикация первой оценки ВВП США за 4 кв. 2014 года. 27 января участники рынка узнают данные по ВВП Великобритании за 4 кв. 2014 года. В течение недели фунт, вероятно, снизится к уровню 1,4850.

28 января стоит обратить внимание на решение Резервного банка Новой Зеландии в отношении ключевой процентной ставки. Из-за снижения в 4 кв. 2014 года инфляции до 0,8% годовых регулятор может снизить ставку с 3,50% до 3,25%, что повлечет обвал пары NZD/USD до уровня 0,7320.