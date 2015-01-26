На этой неделе доллар продолжит консолидацию вблизи отметки 65 рублей

Рост неопределенности в отношении перспектив еврозоны после прошедших в воскресенье выборов в Греции заставляет инвесторов хеджировать риски и покупать казначейские облигации США. Растущий спрос на 10-ти летние американские бонды может спровоцировать снижение их доходности к погашению до январских минимумов в районе уровня 1,72% и выход доллара США к 66-67 рублям. На фоне сильного доллара и растущих, несмотря на зиму, запасов нефти и нефтепродуктов в США цены на нефть вновь снижаются. В краткосрочной перспективе нефть марки BRENT, вероятно, протестирует уровень поддержки 46,3 долл. Что может противопоставить этим факторам Банк России? Немногое.

Сегодня российский регулятор предоставит валютные кредиты под залог ценных бумаг в размере 12 млрд долл., а также выдаст валюту банкам под залог валютных нерыночных активов, но по более высокой процентной ставке. Некоторую поддержку рублю оказывает продолжающийся налоговый период. Сегодня идет уплата НДС и НДПИ, 28 января – налога на прибыль предприятий. Вероятно, до заседания ФРС США, доллар США продолжит консолидацию вблизи 65 рублей.