В краткосрочной перспективе евро может протестировать уровень 1,1300

Сегодня после утреннего тестирования уровня 1,1100 пара EUR/USD демонстрирует рост. Поддержку паре оказывает закрытие части краткосрочных шортов по евро после оглашения итогов парламентских выборов в Греции. Полагаем, тройка кредиторов – ЕЦБ, МВФ и ЕС не будут списывать Греции долги в размере нескольких сотен млрд евро. Однако возможен вариант реструктуризации этого долга в виде продления сроков его погашения и/или снижения процентных ставок по нему. В краткосрочной перспективе перепроданный евро может скорректироваться до уровня 1,1300 = 38,2% по Фибоначчи от импульса 1,1650-1,1100, а в дальнейшем пойти на тестирование отметки 1,1000.