Валютный обзор на 26.01 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,1100

Продавать при пробое уровня 1,1100 с целью 1,1000. Стоп-лосс = 1,1150.

Причина торговой стратегии

Победа партии СИРИЗА, набравшей более 35% голосов на парламентских выборах в Греции, спровоцировала обвал евро к уровню 1,11. Растущая вероятность выхода Греции из состава ЕС или еврозоны заставляет инвесторов покупать доллар США, а не евро.

GBPUSD: консолидация перед публикацией числа выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,4950 с целью 1,4850. Стоп-лосс = 1,5000.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликовано число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за декабрь 2014 года. Ожидаемое снижение показателя с 36,7 тыс. до 36,6 тыс. может оказать давление на фунт. При пробое уровня поддержки 1,4950 следует рассмотреть открытие коротких позиций по фунту.

USDCAD: рост на фоне снижения цен на нефть

Покупать при пробое уровня 1,2460 с целью 1,2560. Стоп-лосс = 1,2400.

Причина торговой стратегии

Снижение нефти марки WTI ниже 45 долл. за баррель вызвало очередную распродажу канадской валюты. Несмотря на перекупленность, в краткосрочной перспективе пара USD/CAD, вероятно, протестирует уровень 1,2560.

EURJPY: коррекция перед публикацией индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo

Продавать при пробое уровня 130,13 с целью 129,00. Стоп-лосс = 130,70.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo. Ожидаемый в январе рост показателя со 105,5 п. до 106,7 п. может оказать поддержку евровым кросс-курсам. Тем не менее, на нисходящем тренде покупки пары EURJPY представляются небезопасными.

USDJPY: консолидация после публикации торгового баланса Японии

Продавать при пробое уровня 117,24 с целью 115,85. Стоп-лосс = 117,74.

Причина торговой стратегии

Дефицит внешней торговли Японии в декабре составил 660,7 млрд. йен при прогнозе 735,1 млрд. йен, предыдущее значение 891,9 млрд. йен. Рост торгового баланса, входящего в структуру ВВП Японии, может оказать поддержку национальной валюте.

GOLD: консолидация в диапазоне 1281-1303 долл.

Покупать при пробое уровня 1303 с целью 1323. Стоп-лосс = 1290.

Причина торговой стратегии

Рост неопределенности в отношении перспектив еврозоны после прошедших в воскресенье выборов в Греции заставляет инвесторов хеджировать риски и покупать казначейские облигации США и золото. При пробое золотом уровня сопротивления 1303 долл. стоит рассмотреть открытие длинных позиций.