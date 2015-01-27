Решение S&P не окажет существенного давления на рубль

Cнижение рейтинга РФ агентством S&P на одну ступеньку с уровня BBB- до BB+ уже было заложено в котировки российских акций и облигаций. Еще вчера 10-ти летние ОФЗ РФ торговались с доходностью более 14% годовых, а менее надежные греческие 10-ти летние бонды - с доходностью 9,5%. Ранее Банк России заявлял, что будет учитывать кредитоспособность российских компаний по тем рейтингам, которые они имели на 1 марта 2014 года. То есть коммерческим банкам РФ не придется распродавать свои залоги, которые они предоставляют Банку РФ для получения денежных средств. В то же время мы ожидаем частичной распродажи нерезидентами пакета ОФЗ, стоимостью 898 млрд. руб. Полагаем, агентства Moody’s и Fitch поддержат S&P и снизят рейтинг РФ до «мусорного» уровня, но лишь во 2 кв. 2015 года.

Сегодня для поддержки рубля Банк России предоставит на аукционе рублевого РЕПО лишь 2,07 трлн. руб. под ставку 17% годовых. Кроме того, на этой неделе Минфин может выполнить свое обещание, связанное с конвертацией валюты из Резервного фонда. В краткосрочной перспективе, учитывая рост пары EUR/USD выше уровня 1,1300, мы ожидаем стабилизации доллара в диапазоне 66,20-67,50 руб, и рост евро до 78,3 руб.