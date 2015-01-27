Валютный обзор на 27.01 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация ниже уровня сопротивления 1,1300

Продавать при пробое уровня 1,1225 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,1275.

Причина торговой стратегии

Вчера евро скорректировался к уровню 1,1300 = 38,2% по Фибоначчи от импульса 1,1625-1,1100. Поддержку паре оказало закрытие части краткосрочных шортов после оглашения итогов парламентских выборов в Греции. Полагаем, тройка кредиторов – ЕЦБ, МВФ и ЕС не будут списывать Греции долги в размере 240 млрд евро. Однако возможен вариант реструктуризации этого долга в виде продления сроков его погашения и/или снижения процентных ставок по нему.

GBPUSD: рост перед публикацией ВВП Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5111 с целью 1,5200. Стоп-лосс = 1,5056.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован ВВП Великобритании за 4 кв. 2014 года. Ожидаемое ускорение годовых темпов роста ВВП с 2,6% до 2,8%, вероятно, окажет поддержку фунту. При пробое уровня сопротивления 1,5111 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по фунту.

USDJPY: консолидация после публикации индекса цен на корпоративные услуги в Японии

Покупать при пробое уровня 118,82 с целью 119,89. Стоп-лосс = 118,20.

Причина торговой стратегии

Индекс цен на корпоративные услуги в Японии в декабре вырос на 3,6% (г/г), как и ожидалось, предыдущее значение 3,6% (г/г). Банк Японии, прогнозирующий понижение общего инфляционного давления в стране в 1 кв. 2015 года, пока не намерен увеличивать темпы роста денежной базы выше 80 трлн. йен в год. Однако перед завтрашним заседанием ФРС США мы не исключаем попытки доллара США пробить уровень сопротивления 118,82 йен.

EURJPY: консолидация выше уровня поддержки 132,43

Продавать при пробое уровня 132,43 с целью 130,18. Стоп-лосс = 133,00.

Причина торговой стратегии

Возобновление военных действий на юго-востоке Украины играет на руку защитной йене и явно не способствует росту спроса на евро. Завершение коррекционного отскока евро в паре с долларом предоставляет участникам рынка хорошую возможность для открытия очередных коротких позиций по евровым кросс-курсам.

AUDUSD: консолидация в диапазоне 0,7856-0,7948

Продавать при пробое уровня 0,7902 с целью 0,7856. Стоп-лосс = 0,7948.

Причина торговой стратегии

Индекс настроений в деловых кругах Австралии от NAB в декабре вырос с 1 п до 2 п. Данные сигнализируют о вероятном улучшении макроэкономической обстановки в стране. Заметим, что в декабре крупнейший торговый партнер Австралии – Китай продемонстрировал рост по целому ряду показателей. Однако на нисходящем тренде покупать осси довольно рискованно.

GOLD: под давлением перед публикацией объёма заказов на товары длительного пользования в США

Продавать при пробое уровня 1271 с целью 1254. Стоп-лосс = 1285.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будет опубликован декабрьский объём заказов на товары длительного пользования в США. Ожидаемый рост показателя на 0,6% (м/м), вероятно, окажет поддержку доллару США. По золоту при пробое уровня поддержки 1271 долл. стоит рассмотреть открытие коротких позиций.