Рубль консолидируется перед решением ФРС США

Вчера Банк России красиво сбил атаку на рубль, вызванную снижением агентством S&P рейтинга РФ до уровня BB+, предоставив на аукционе РЕПО лишь 2,07 трлн руб. при банковском спросе 2,53 трлн руб. Вечером поддержку российской валюте оказала слабая статистка по объему заказов на товары длительного пользования в США, которая просигнализировала о снижении потребительской активности американских домохозяйств.

От сегодняшних комментариев ФРС США будет зависеть многое. Если американский регулятор акцентирует внимание на низкой инфляции в стране, доллар США может попасть под давление на международном валютном рынке. Некоторые участники рынка ожидают роста ключевой процентной ставки в США лишь в 2016 году. В краткосрочной перспективе доллар может вновь вернуться к уровню 65,00 рублей.