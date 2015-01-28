Валютный обзор на 28.01 от компании EXNESS

EURUSD: рост на фоне снижения объема заказов на товары длительного пользования в США

Покупать при пробое уровня 1,1423 с целью 1,1535. Стоп-лосс = 1,1370.

Причина торговой стратегии

Объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре сократился на 3,4% (м/м). Данные отражают низкую потребительскую активность американских домохозяйств. Новости негативны для мировой резервной валюты. По паре EUR/USD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня 1,1423.

GBPUSD: консолидация ниже уровня сопротивления 1,5225

Покупать при пробое уровня 1,5225 с целью 1,5319. Стоп-лосс = 1,5175.

Причина торговой стратегии

ВВП Великобритании в 4 кв. 2014 года вырос с 2,6% (г/г) до 2,7%(г/г), оказавшись хуже прогноза 2,8% (г/г). Между тем, слабая статистика по объему заказов на товары длительного пользования в США позволила паре GBP/USD выйти к уровню 1,5225. От сегодняшних комментариев ФРС США будет зависеть многое. Если американский регулятор акцентирует внимание на низкой инфляции в стране, доллар США может попасть под давление на международном валютном рынке.

AUDUSD: рост, несмотря на снижение инфляции в Австралии

Покупать при пробое уровня 0,8008 с целью 0,8066. Стоп-лосс = 0,7960.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительских цен в Австралии в 4 кв. 2014 года снизился с 2,3%(г/г) до 1,7%(г/г) при прогнозе 1,8% (г/г). Между тем, базовая инфляция в Австралии в 4 кв. 2014 года выросла на 0,7% (кв/кв) при прогнозе 0,5% (кв/кв). Снижение инфляционного давления может спровоцировать РБА на снижение ключевой процентной ставки с 2,50% до 2,25% в 1 кв. 2015 года. В краткосрочной перспективе осси, вероятно, скорректируется к уровню 0,8066.

EURJPY: рост после публикации индекса потребительского доверия в Германии от Gfk

Покупать при пробое уровня 134,23 с целью 135,83. Стоп-лосс = 133,70.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия в Германии от Gfk в феврале вырос с 9,0 п до 9,3 п. Данные, просигнализировавшие о росте потребительских расходов в крупнейшей экономике еврозоны, вероятно, окажут поддержку евро. При пробое уровня сопротивления 134,23 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре EUR/JPY.

NZDUSD: консолидация перед заседанием РБНЗ

Продавать при пробое уровня 0,7398 с целью 0,7318. Стоп-лосс = 0,7450.

Причина торговой стратегии

Сегодня стоит обратить внимание на решение Резервного банка Новой Зеландии в отношении ключевой процентной ставки. Из-за снижения в 4 кв. 2014 года инфляции до 0,8% годовых регулятор может снизить ставку с 3,50% до 3,25%, что повлечет обвал пары NZD/USD до уровня 0,7318.

USDCHF: рост на фоне слабости франка

Покупать при пробое уровня 0,9170 с целью 0,9358. Стоп-лосс = 0,9100.

Причина торговой стратегии

Слухи о том, что НБШ начал проводить интервенции в паре EUR/CHF, привели к резкому снижению стоимости швейцарской валюты на международном валютном рынке. Кроме того, участники рынка ожидают от НБШ запуска собственной программы покупок активов – швейцарского QE, которая предотвратит развитие дефляции в стране.