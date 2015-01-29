В 1 кв. 2015 года доллар может снизиться до 59 рублей

Возможное расширение санкций ЕС, падение цен на нефть марки BRENT до 48,4 долл. за баррель и неопределенность в отношении момента первого повышения ставки по федеральным фондам со стороны ФРС США являются важнейшими факторами давления на рубль.

Между тем, по мнению Минфина, с которым мы склонны согласиться, ситуация на валютном рынке РФ принципиально изменилась. Видимо, в 1 кв 2015 из-за обвала рубля и санкций РФ существенно снизит потребление импорта, но в то же время обеспечит положительное сальдо текущего счета платежного баланса. Кроме того, выплаты внешних долгов в этом периоде будут не такими большими, как в 4 кв 2014 года.

Благодаря усилиям Греции, продление санкций ЕС против РФ в марте 2015 года может не произойти. В среднесрочной и долгосрочной перспективе российская валюта способна укрепиться до 59 и 50 рублей за доллар США.