EURUSD: под давлением после заседания ФРС США
Продавать при пробое уровня 1,1259 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,1310.
Причина торговой стратегии
Вчера ФРС США сохранила ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор сообщил о готовности "проявить терпение" перед началом нормализации монетарной политики. ФРС сигнализировала о том, что повышение ставок не состоится как минимум до июня. Нейтральное заявление регулятора оказало поддержку доллару США на международном валютном рынке.
GBPUSD: под давлением на фоне роста доллара США
Продавать при пробое уровня 1,5118 с целью 1,5056. Стоп-лосс = 1,5170.
Причина торговой стратегии
Британский фунт попал под давление после состоявшегося заседания ФРС США. Американский регулятор прогнозирует в краткосрочной перспективе снижение инфляции в стране из-за падения цен на энергоносители. В то же время ФРС США отметила, что экономика США продолжает расти «уверенными темпами». Пробой уровня поддержки 1,5116 = 38,2% по Фибоначчи от импульса 1,4950-1,5225 послужит сигналом к открытию коротких позиций по фунту.
NZDUSD: под давлением после заседания РБНЗ
Продавать при пробое уровня 0,7290 с целью 0,7225. Стоп-лосс = 0,7340.
Причина торговой стратегии
Резервный Банк Новой Зеландии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,5%, как и ожидалось. Управляющий РБНЗ Уиллер ожидает, что ставка будет оставаться без изменений довольно длительное время. Однако Уиллер считает, что курс новозеландского доллара высок и неустойчив. Новости негативны для киви. Заметим, что декабрьская статистика по торговому балансу Новой Зеландии также не добавляет оптимизма покупателям киви.
USDCHF: консолидация перед публикацией числа первичных обращений за пособием по безработице в США
Покупать при пробое уровня 0,9170 с целями 0,9250 и 0,9358. Стоп-лосс = 0,9120.
Причина торговой стратегии
С недавнего времени пара USD/CHF перестала зеркально отображать траекторию движения пары EUR/USD. Сегодня поддержку доллару может оказать публикация числа первичных обращений за пособием по безработице в США. Ожидаемое снижение показателя с 307 тыс. до 301 тыс., вероятно, позволит паре USD/CHF закрепиться выше уровня сопротивления 0,9170.
USDJPY: рост после публикации розничных продаж в Японии
Покупать при пробое уровня 118,13 с целью 118,82. Стоп-лосс = 117,60.
Причина торговой стратегии
Розничные продажи в Японии в декабре выросли на 0,2% (г/г) при прогнозе 1,1%(г/г). Данные, отразившие слабую динамику потребительских расходов японских домохозяйств, могут оказать некоторое давление на курс йены.
USDCAD: консолидация выше уровня сопротивления 1,2495
Покупать при отбое от уровня 1,2495 с целью 1,2684. Стоп-лосс = 1,2440.
Причина торговой стратегии
За прошлую неделю запасы нефти и нефтепродуктов в США выросли на 8,9 млн. баррелей при прогнозе +4,2 млн. Эта новость вызвала снижение на черное золото и ослабила валюты стран экспортеров сырья. В среднесрочной перспективе мы ожидаем роста пары USD/CAD к уровню 1,2684.
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