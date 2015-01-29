Валютный обзор на 29.01 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением после заседания ФРС США

Продавать при пробое уровня 1,1259 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,1310.

Причина торговой стратегии

Вчера ФРС США сохранила ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор сообщил о готовности "проявить терпение" перед началом нормализации монетарной политики. ФРС сигнализировала о том, что повышение ставок не состоится как минимум до июня. Нейтральное заявление регулятора оказало поддержку доллару США на международном валютном рынке.

GBPUSD: под давлением на фоне роста доллара США

Продавать при пробое уровня 1,5118 с целью 1,5056. Стоп-лосс = 1,5170.

Причина торговой стратегии

Британский фунт попал под давление после состоявшегося заседания ФРС США. Американский регулятор прогнозирует в краткосрочной перспективе снижение инфляции в стране из-за падения цен на энергоносители. В то же время ФРС США отметила, что экономика США продолжает расти «уверенными темпами». Пробой уровня поддержки 1,5116 = 38,2% по Фибоначчи от импульса 1,4950-1,5225 послужит сигналом к открытию коротких позиций по фунту.

NZDUSD: под давлением после заседания РБНЗ

Продавать при пробое уровня 0,7290 с целью 0,7225. Стоп-лосс = 0,7340.

Причина торговой стратегии

Резервный Банк Новой Зеландии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,5%, как и ожидалось. Управляющий РБНЗ Уиллер ожидает, что ставка будет оставаться без изменений довольно длительное время. Однако Уиллер считает, что курс новозеландского доллара высок и неустойчив. Новости негативны для киви. Заметим, что декабрьская статистика по торговому балансу Новой Зеландии также не добавляет оптимизма покупателям киви.

USDCHF: консолидация перед публикацией числа первичных обращений за пособием по безработице в США

Покупать при пробое уровня 0,9170 с целями 0,9250 и 0,9358. Стоп-лосс = 0,9120.

Причина торговой стратегии

С недавнего времени пара USD/CHF перестала зеркально отображать траекторию движения пары EUR/USD. Сегодня поддержку доллару может оказать публикация числа первичных обращений за пособием по безработице в США. Ожидаемое снижение показателя с 307 тыс. до 301 тыс., вероятно, позволит паре USD/CHF закрепиться выше уровня сопротивления 0,9170.

USDJPY: рост после публикации розничных продаж в Японии

Покупать при пробое уровня 118,13 с целью 118,82. Стоп-лосс = 117,60.

Причина торговой стратегии

Розничные продажи в Японии в декабре выросли на 0,2% (г/г) при прогнозе 1,1%(г/г). Данные, отразившие слабую динамику потребительских расходов японских домохозяйств, могут оказать некоторое давление на курс йены.

USDCAD: консолидация выше уровня сопротивления 1,2495

Покупать при отбое от уровня 1,2495 с целью 1,2684. Стоп-лосс = 1,2440.

Причина торговой стратегии

За прошлую неделю запасы нефти и нефтепродуктов в США выросли на 8,9 млн. баррелей при прогнозе +4,2 млн. Эта новость вызвала снижение на черное золото и ослабила валюты стран экспортеров сырья. В среднесрочной перспективе мы ожидаем роста пары USD/CAD к уровню 1,2684.