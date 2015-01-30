Инфляция не позволит ЦБ РФ смягчить политику

По нашим оценкам, к концу 1 кв. 2015 года инфляция в РФ может разогнаться до 15% годовых. В связи с этим в этот период ЦБ РФ следует сохранять жесткую денежно-кредитную политику и держать ключевую ставку, безусловно, выше 15% уровня. Высокие ставки по ОФЗ и депозитные ставки, предлагаемые банковским сектором, ограничат отток капитала из нашей страны после понижения агентством S&P кредитного рейтинга РФ до уровня BB+.

Снижения ключевой ставки мы ожидаем лишь во 2 кв. 2015 года, когда инфляция в РФ пойдет на спад. Этому поспособствует политика импортозамещения, которую с августа 2014 года проводит Правительство РФ, а также стабилизация курса рубля. Поддержку последнему оказывает ЦБ РФ, который ограничивает предоставление рублевой ликвидности и расширяет долларовое кредитование на аукционах РЕПО.

30 января мы ожидаем сохранения ЦБ РФ ключевой ставки на уровне 17% годовых. В случае роста доллара выше 70 рублей ЦБ РФ и Минфин, вероятно, проведут валютные интервенции.