Валютный обзор на 30.01 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией данных по инфляции и безработице в еврозоне

Покупать при пробое уровня 1,1427 с целью 1,1650. Стоп-лосс = 1,1350.

Причина торговой стратегии

Новость о снижении уровня безработицы в Германии 6,6% до 6,5% позволила паре EUR/USD удержать уровень поддержки 1,1259. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по безработице и инфляции в еврозоне. Снижение первого показателя ниже 11,5% и рост второго окажут поддержку евро. В краткосрочной перспективе евро может протестировать уровень сопротивления 1,1427.

USDJPY: консолидация после публикации макроэкономической статистики по Японии

Покупать при отбое от уровня 117,24 с целью 118,50. Стоп-лосс = 116,70.

Причина торговой стратегии

Сегодня была опубликована разнонаправленная макроэкономическая статистика по Японии. В декабре уровень безработицы в Японии снизился с 3,5% до 3,4%, однако расходы японских домохозяйств, базовая инфляция и объем промышленного производства оказались хуже ожиданий. При снижении пары USD/JPY к нижней границе диапазона 117,24-118,50 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.

GOLD: под давлением после публикации числа первичных обращений за пособием по безработице в США

Продавать при пробое уровня 1251 с целью 1237. Стоп-лосс = 1265.

Причина торговой стратегии

Число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю снизилось с 308 тыс. до 265 тыс. при прогнозе 301 тыс. Новости, отразившие улучшение ситуации на рынке труда в США, оказали заметную поддержку мировой резервной валюте.

AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса цен производителей Австралии

Продавать при пробое уровня 0,7716 с целью 0,7616. Стоп-лосс = 0,7766.

Причина торговой стратегии

Индекс цен производителей Австралии в 4 кв. 2014 года снизился с 1,2% до 1,1% в годовом выражении. Вероятно, 3 февраля РБА снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, что приостановит развитие дефляции в стране. В рамках нисходящего тренда стоит рассмотреть открытие коротких позиций по осси при пробое уровня поддержки 0,7716.

USDCAD: консолидация перед публикацией ВВП США за 4 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 1,2684 с целью 1,2790. Стоп-лосс = 1,2630.

Причина торговой стратегии

Сегодня вечером будет опубликована первая оценка ВВП США за 4 кв. 2014 года, а также данные по ВВП Канады за ноябрь месяц. В отчетном периоде ожидается замедление ВВП США с 5,0% (кв/кв) до 3,0% (кв/кв) и снижение ВВП Канады на 0,1% (м/м). Несмотря на некоторый спад деловой активности в Северной Америке, позиции мировой резервной валюты выглядят предпочтительнее, чем у луни.

USDCHF: рост на фоне возможных интервенций НБШ

Покупать при пробое уровня 0,9257 с целью 0,9358. Стоп-лосс = 0,9200.

Причина торговой стратегии

Резкое ослабление франка на этой неделе может свидетельствовать о начавшихся интервенциях швейцарского регулятора в паре EUR/CHF. Вероятно, в ближайшее время пара USD/CHF протестирует уровень 0,9358.