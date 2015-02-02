В краткосрочной перспективе доллар может снизиться ниже 117,2 йен

Публикация слабых данных по ВВП США за 4 кв. 2014 года оказала давление на мировую резервную валюту и поддержала рост цен на товарно-сырьевые активы. В отчетном периоде потребительские расходы американских домохозяйств выросли с 3,2% (кв/кв) до 4,3% (кв/кв). Сдерживающим фактором для подъема ВВП стало уменьшение с 7,7% (кв/кв) до 2,3% (кв/кв) объема бизнес-инвестиций. Опасение вызывает снижение инвестиций в оборудование на 1,9% (кв/кв) после подъема на 11,0% (кв/кв) в 3 кв. 2014 года. Высокая стоимость мировой резервной валюты оказала давление на экспорт американских товаров, который снизился c 4,5% (кв/кв) до 2,8% (кв/кв). Полагаем, тенденция к уменьшению темпов роста ВВП и инфляции в США в 1 кв. 2015 года будет продолжена.

На этой неделе стоит обратить внимание на данные по рынку труда в США и в Новой Зеландии, индексы деловой активности в различных странах, заседания Банка Англии и Резервного банка Австралии. В течение недели евро может протестировать уровень 1,1400, фунт – 1,5200, киви – скорректироваться к уровню 0,7350, осси – к отметке 0,7850. Пара USD/JPY, вероятно, попробует опуститься ниже уровня поддержки 117,20.